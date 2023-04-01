Названо российское оружие с «безумной скорострельностью» Военэксперт Суконкин: безумную скорострельность ЗСУ «Шилка» можно использовать против пехоты ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЗСУ «Шилка»

Зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Шилка», стоящую на вооружении РФ, можно было бы использовать против пехоты ВСУ благодаря «безумной скорострельности» четырехствольной 23-мм пушки, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, боевая машина способна также обезвредить танк или уничтожить БМП.

«Шилку» можно использовать по пехоте ВСУ, как средство подавления. У четырехствольной 23-мм пушки безумная скорострельность — до 3400 снарядов в минуту, плюс большой боезапас на борту, позволяющий решать вопросы по запросу пехотных и танковых частей. «Шилка» также может посбивать все навесное у танка, обезвредить его, уничтожив прицел, уничтожить БМП, — отметил Суконкин.

По его словам, главное для «Шилки» — не попасть под ответный огонь танка и другой бронетехники.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что специальная военная операция на Украине повысила интерес других стран к российской продукции военного назначения. По данным ведомства, зарубежные партнеры еще раз убедились в том, что оружие российского производства является качественным, надежным и долговечным.