Названо произведение искусства Церетели, ставшее символом Москвы Скульптор Чебаненко: памятник Петру Великому Церетели стал символом Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятник Петру Первому

Памятник Петру Великому работы скульптора Зураба Церетели стал символом Москвы, заявил NEWS.ru скульптор Алексей Чебаненко. Среди работ мэтра он также отметил «Слезу скорби» в городе Бейонн (штат Нью-Джерси) в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.

Есть его работы, которые идут в народ, живут своей жизнью. Тот же памятник Петру I на Красном Октябре — он создает уже некий облик Москвы, он вжился в образ, в облик нашей столицы, сросся с ней, стал символом. «Слеза скорби» памяти 11 сентября, — отметил Чебаненко.

Ранее о смерти президента Российской академии художеств сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, Церетели умер в кругу своей семьи.

Скульптор родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Работы Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.

До этого стало известно, что папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Также в феврале специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.