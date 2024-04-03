Названо оружие, в применении которого Россия серьезно опережает Украину ЦКБР: Россия опережает Украину в применении боевых дронов с ИИ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия опережает Украину в части применения дронов с искусственным интеллектом, заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, сегодня не существует беспилотников, которые бы ориентировались только на ИИ, передает РИА Новости.

Мы этим вопросом занимаемся давно. Информация о количестве и качестве данного вида вооружений в ВС РФ не разглашается, но здесь мы опережаем противника серьезно, — заявил Кузякин.

Он рассказал, что на сегодняшний день ИИ в дронах применяется как вспомогательный инструмент для донаведения. Остальные задачи берет на себя оператор беспилотника. Кузякин добавил, что в мире нет БПЛА, которые бы могли функционировать полностью автономно, так как технологии искусственного интеллекта еще слишком «сырые».

Ранее Кузякин рассказал, что ВСУ начали использовать скрытые радиомаяки на дронах с целью выявления мест дислокации российских подразделений. По его словам, устройство работает автономно и в энергосберегающем режиме. Он предупредил, что из-за этого трофеи в виде украинских БПЛА могут обернуться ударами по опорным пунктам.

Также сообщалось, что новая модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10» сыграет решающую роль в конфликте с Украиной. По имеющимся данным, дрон уже применяется Россией в зоне СВО.