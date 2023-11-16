Названо оружие России, от удара которого «противник уже не оклемается» Военэксперт Литовкин: «Авангард» неуязвим из-за скорости в 27 Махов и маневров

Фото: МО РФ

Боеголовку российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» невозможно обнаружить и сбить, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он предположил, что неуязвимость снаряда объясняется скоростью в 27 Махов (около 33 тысяч км/ч) и способностью маневрировать во время подлета к цели.

Уникальность «Авангарда» в невероятной скорости боевого блока в 27 Махов, это 27 скоростей звука. Кроме того, «Авангард» способен маневрировать на подходе к цели. Обнаружить, перехватить, сбить его невозможно, он долетит до цели в считанные минуты и нанесет очень серьезный ущерб вероятному противнику — это может быть термоядерный взрыв. После такого удара противник вряд ли оклемается, — отметил Литовкин.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео перевооружения Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов, уточнили в ведомстве.

Между тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ впервые за всю историю опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия, став обладателем уникальных стратегических вооружений. По его словам, это гарантирует безопасность страны на десятилетия вперед.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин намекнул на разработку нового оружия. По его словам, Вашингтону следует серьезно озаботиться этим вопросом, ведь Россия уже доказала, что может не только создавать мощнейшее вооружение, но и успешно применять его в бою. Когда Россия впервые применила гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине, Вашингтон был шокирован, напомнил он. До этого момента США даже представить не могли, на что способна РФ, добавил Джонсон.