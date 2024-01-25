Названо возможное оружие, которым сбили Ил-76 France Info: борт Ил-76 могли сбить американским ЗРК Patriot под Белгородом

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

ПВО Patriot

Радио France Info сообщило, что российский военный самолет Ил-76 могли сбить из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным источника, данное вооружение ранее было передано ВСУ.

По данным французского военного источника, этот самолет, Ил-76, был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии, — говорится в сообщении.

Ранее элементы предполагаемой ракеты были найдены на месте крушения Ил-76 под Белгородом. Эти фрагменты подтверждают внешнее воздействие на самолет. Оперативные службы сообщили, что обнаруженные детали отправят на экспертизу.

До этого американский политолог Джон Вароли предположил, что уничтожение российского борта могло быть ответом Франции на уничтожение наемников в Харькове. Он также не исключил, что к катастрофе причастны высокопоставленные офицеры НАТО.

Глава координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, в свою очередь, выразил мнение, что украинские войска сбили Ил-76 с собственными военнопленными как минимум по трем причинам, одной из которых является запугивание солдат ВСУ, массово сдающихся в плен. Другие две причины, по его словам, это показать западным кураторам «способность и дальше убивать русских» и срыв всех переговоров по обмену пленными.