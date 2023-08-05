Названо оружие, которое поможет гражданским судам отражать атаки дронов ВСУ Военэксперт Суконкин: гражданские суда могли бы отражать атаки дронов 12,7-мм пулеметами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил в беседе с NEWS.ru, что гражданские суда, в том числе танкеры, можно вооружить крупнокалиберными пулеметами для отражения атак дронов ВСУ. Эксперт отметил, что беспилотник или катер поразят 12,7-миллиметровые «Утесы», «Корды», НСВ и НСВТ, а также ДШК.

В первую очередь это вопрос правовой, если разрешат боевое стрелковое оружие, то это пулеметы ПКТ, НСВТ, НСВ «Утес», «Корд», «Печенег», ДШК, это все 12,7-мм или 7,62-мм. ДШК у нас на складах хватит на три мировые войны, наверное. Остальное оружие либо не обладает достаточной огневой мощью, либо слишком крупное для установки на гражданское судно, — заявил Суконкин.

По его словам, нельзя установить противотанковые ракетные комплексы на гражданские суда, так как для их обслуживания нужны квалифицированные операторы, занятые в зоне СВО.

Есть опыт ЧВК, отражавших атаки пиратов. Вероятно, они не раз успешно пресекали действия преступников в пиратоопасных районах. Можно обратиться к опыту Второй мировой, когда гражданские суда в конвоях из мелкокалиберной артиллерии отстреливались от авиации, подлодок, торпедных катеров и торпед, — считает Суконкин.

Эксперт добавил, что «на данный момент лучший способ борьбы с морскими дронами и катерами — уничтожить тех, кто их собирает и выпускает».

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинских морских дронов в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Он находился на якорной стоянке 471.

В результате атаки погибших нет. Рогов добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение, выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ не подтверждало подлинность фото и видео.