Названо опасное заболевание, которое вызывается ковырянием в носу Biomolecules: ковыряние в носу может увеличить риск развития болезни Альцгеймера

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Ковыряние в носу может представлять серьезную опасность для здоровья, так как оно способствует развитию болезни Альцгеймера, завили ученые из Университета Западного Сиднея по результатам проведенного исследования. По их словам, которые приводятся в журнале Biomolecules, прикосновение к слизистым оболочкам носа грязными руками может привести к проникновению опасных патогенов в организм.

Специалисты утверждают, что после проникновения в организм, патогены вызывают воспаления, которые способствуют накоплению бета-амилоидных белков. Данное явление характерно для пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. По словам ученых, наибольшую опасность представляют такие патогены, как грибки Candida albicans и бактерии, вызывающие пневмонию. Именно они могут вызывать наиболее острую реакцию.

Вместе с тем авторы исследования отмечают, что инфекционные агенты, проникающие в организм из-за ковыряния в носу, могут длительное время не оказывать воздействия на мозг. Таким образом, между их попаданием в мозг и развитием первых симптомов болезни Альцгеймера могут пройти годы.

Группа ученых из Института Бака в Калифорнии ранее обнаружила эффективное средство против потери памяти, возникающей у пациентов с болезнью Альцгеймера. Предполагается, что от этого симптома можно избавиться с помощью особого белка, получившего название KIBRA. Он концентрируется в синапсах и оказывает ключевое воздействие на формирование памяти.