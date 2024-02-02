Названо одно из трагических последствий курения и высокого холестерина Хирург Авакян: курение и повышение холестерина могут привести к гангрене

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Курение и повышенный уровень холестерина в крови могут нарушить кровоснабжение ног и вызвать гангрену, заявил врач-хирург Армен Авакян в беседе с радио Sputnik. По его словам, если кровь не поступает к конечностям, любая рана становится незаживающей, а такое состояние в свою очередь грозит ампутацией.

Повышенное содержание в крови холестерина способствует развитию атеросклероза <...>. Прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене: в условиях, когда кровь не поступает к ногам, любая травма, любая рана становится незаживающей. В конце концов это может привести к ампутации ноги, — сказал он.

Медик добавил, что именно курение — одна из главных причин атеросклеротического поражения кровеносных сосудов ног. Он подчеркнул, что среди его пациентов с гангреной 90% курильщиков. Для отслеживания уровня холестерина эксперт рекомендовал всем, кто старше 30 лет, ежегодно сдавать биохимический анализ крови.

Ранее врач-нутрициолог Наталья Тищенко рассказала, что для снижения уровня «плохого» холестерина необходимо отказаться от продуктов с трансжирами. Специалист подчеркнула, что часто вредные компоненты есть в выпечке, плавленых сырах, фастфуде, промышленных десертах и соусах. Трансжиры также повышают риски развития инфаркта, сахарного диабета и ожирения.