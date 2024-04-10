Названо обязательное содержимое «тревожного чемоданчика» на случай войны Эксперт Макеев: теплые вещи и телефон должны быть в «тревожном чемоданчике»

На случай объявления тревоги важно иметь дома так называемый тревожный чемоданчик, заявил в беседе с NEWS.ru инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев. По словам специалиста, в его базовый набор входят теплые вещи, средство связи, зарядное устройство, копии документов, а также минимальные запасы воды, еды и средства гигиены.

Тревожный чемоданчик необходимо иметь у себя дома. Базовый набор такого чемоданчика — минимальный комплект теплых вещей, портативное зарядное устройство, средство связи, ксерокопии документов, их можно на флешках хранить, минимальные запасы еды и воды, средства гигиены, — пояснил Макеев.

Он добавил, что при объявлении тревоги в больших городах, где есть сеть подземных коммуникаций, в частности метрополитен, важно определить точки входов туда рядом с домом и местом работы. Жителям населенных пунктов, в которых отсутствует метро, нужно изучить все канализационные пути. Кроме этого, эксперт посоветовал посмотреть на карте список бомбоубежищ и при возможности проверить, есть ли к ним доступ.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в Москве необходимо подготовить бомбоубежища, поскольку ракеты из новых партий западного вооружения, которые собираются передать Киеву, способны долететь до столицы. По мнению журналиста, жителям «на всякий случай» лучше ознакомиться с их расположением. Он пояснил, что укрытия важно обеспечить водой и продуктами первой необходимости.