Названо неожиданное средство от гипертонии Эффективным средством для борьбы с высоким артериальным давлением оказался чай каркаде

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Одним из средств для борьбы с высоким артериальным давлением является каркаде — чай из гибискуса, сообщает Live 24 со ссылкой на научные исследования. По данным учёных, гибискус действует на систолическое кровяное давление, причём особенно эффективно в случае его повышения.

Вы можете эффективно снизить артериальную гипертензию, изменив свой рацион и выбрав определённые продукты, которые, как оказалось, особенно хорошо справляются с этой задачей. Одним из наиболее действенных в этом отношении является чай из гибискуса, также известный как каркаде, который получают из однолетнего кустистого растения семейства мальвовых, — пишет издание.

Этот чай широко выращивается в странах Африки и Юго-Восточной Азии, там его используют в том числе в традиционной медицине.

Врач-сомнолог Софья Черкасова ранее предупредила, что к гипертонии может привести длительная бессонница. Она также повышает риск депрессии, тревожных расстройств, увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца, сахарного диабета и деменции.

По словам руководителя Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александра Калинкина, в США исследования о влиянии бессонницы показали: экономика из-за неё теряет не менее $60 млрд в год.