Названо неожиданное последствие вируса гриппа Лор Мальченко: несвоевременное лечение гриппа приводит к потере голоса

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Врач-отоларинголог Ольга Мальченко рассказала URA.RU, что из-за высокой активности гриппа, когда он быстро распространяется по организму, или неоперативного лечения, человек может потерять голос. Эксперт пояснила, что вирусная инфекция при высокой активности может поразить голосовые складки. По ее словам, вирусная инфекция может также добраться до голосовых складок, если больной не начал своевременно процесс лечения.

Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей, нос, горло, на голосовые складки. Это возможно при высокой активности вируса, когда он быстро распространяется по организму человека, — сказала Мальченко.

Она предупредила, что вирус гриппа очень заразный и агрессивный. Специалист отметила, что «каждая новая волна гриппа — это новая мутация», которая может быть более агрессивной.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.