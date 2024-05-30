Названо наказание для жителя Казани, сбросившего дочь с пятого этажа СКР: сбросившего из окна дочь мужчину отправили на принудительное лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казанский суд принял решение об отправке на принудительное лечение местного жителя, выбросившего полуторагодовалую дочь из окна пятого этажа, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Татарстану. Как пояснили в ведомстве, проведенная экспертиза выявила у мужчины психическое заболевание.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у отца девочки признаки психического заболевания, следствие обратилось в суд с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 7 февраля 35-летний мужчина, будучи под наркотиками, пытался сбросить из окна пятого этажа маленькую дочь. Это увидел прохожий, который взобрался на козырек подъезда и попытался помешать главе семейства. Несмотря на просьбы этого не делать, отец все равно выпустил дочь из рук. Прохожий поймал ребенка, после чего вместе с ним упал в сугроб. Девочку госпитализировали с переломами рук и травмой головы.

Ранее жителя Улан-Удэ обвинили в убийстве четырехлетнего сына сожительницы. Тело ребенка искали чуть меньше суток, его нашли в барабане сломанной стиральной машины. Предполагается, что мать малыша могла знать о его смерти, но молчала. Согласно еще одной версии, она убила ребенка сама.