Названо мясо, от которого повышается настроение и улучшается сон Диетолог Лушникова: мясо индейки полезно при плохом настроении и недосыпах

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Мясо индейки содержит аминокислоту триптофан, являющуюся предшественником серотонина — важнейшего нейромедиатора, отвечающего за настроение и сон, рассказала NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. По ее словам, регулярное употребление данного продукта повышает уровень серотонина, улучшая настроение и сон.

Индейка содержит аминокислоту триптофан — предшественник серотонина, важнейшего нейромедиатора, отвечающего за настроение и сон. Поэтому регулярное употребление индейки может способствовать повышению уровня серотонина в организме и улучшению настроения, — отметила Лушникова.

Эксперт добавила, что индейка содержит витамины группы B — B3, B6 и B12. Она подчеркнула, что в мясе также много антиоксиданта селена, защищающего клетки от повреждений, а также цинка и железа.

В3 играет существенную роль в обмене веществ, метаболизме холестерина и поддержании здоровья нервной системы. В6 необходим для нормального функционирования мозга и образования гемоглобина. В12 важен для кроветворения. Антиоксидант селен защищает клетки от повреждений. Цинк влияет на иммунную систему, а железо необходимо для образования гемоглобина и транспорта кислорода по организму. Калий регулирует уровень воды и электролитов, — заявила Лушникова.

Доктор Ян-Ю Лю ранее рассказал, что средиземноморская диета может облегчить переживание стресса. В результате исследования, в котором приняла участие 191 женщина, выяснилось, что те, кто придерживался данного типа питания, легче справлялись с симптомами ПТСР.

Российский диетолог Наталья Павлюк также советовала придерживаться средиземноморской диеты в целях борьбы со стрессом. Врач порекомендовала добавлять в рацион овощи, фрукты, ягоды и орехи.