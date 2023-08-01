Названо мясо, которое лучше всего подойдет для шашлыка Эксперт в области мясной промышленности Рябинкин посоветовал выбирать для шашлыка говядину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы приготовить вкусный шашлык, лучше всего выбирать говядину или баранину, посоветовал эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин. В беседе с «Царьградом» он уточнил, что при этом стоит обратить внимание на шейную или филейную вырезку. По его словам, также отлично подойдет лопаточная часть свинины — в таком случае шашлык получится сочным.

Лучше всего делать шашлык из говядины, баранины. Но если делать из свинины, то брать или вырезку, или шейку. Еще лопаточную часть из свинины хорошо выбрать — сочный шашлык получается, — пояснил эксперт.

По его словам, баранина является жесткой, поэтому такой вариант подходит для тех, кто умеет жарить шашлык. Стоит отдать предпочтение светлому мясу с тонкими ребрышками, чтобы не было лишнего жира. Кроме того, Рябинкин порекомендовал следить за появлением красной пенки или сока — это показатель, что шашлык пора снимать с огня. После приготовления нужно на некоторое время оставить мясо и только потом есть его.

Ножичком проколол, подождал полминуточки, посмотрел, красная сукровица идет — рано. Не давать подгорать, переворачивать, переворачивать, водичкой сполоснуть. Не только угли надо споласкивать, но и влажность мясу давать, — заключил Рябинкин.

Нутрициолог Марина Макиша ранее рассказала, что свинина дает организму полезные элементы, в том числе практически все витамины группы В. По ее словам, этот продукт помогает нормально работать нервной системе.