Названо «мощнейшее ведомство», способное снабжать ВСУ вместо Пентагона Военэксперт Суконкин: ЦРУ может заменить Пентагон в поставках оружия Украине

Фото: U.S. Air Force photo by Grant Okubo

Военный обозреватель Алексей Суконкин не исключил в беседе с NEWS.ru, что Центральное разведывательное управление США способно заменить Пентагон в поставках оружия Украине. Он предположил, что помощь ВСУ заложена в засекреченные бюджеты американских спецслужб.

США снабжали оружием различные страны, включая Украину, и без одобрения конгрессом конкретных пакетов военной помощи. Пентагон — не единственное ведомство, способное снабжать Киев оружием. Есть около 30 разведывательных служб в США, черный рынок, ЧВК и т. д. Ничего не мешает Белому дому замаскировать новый пакет помощи ВСУ в секретном бюджете ЦРУ, все равно документы засекречены. Это тоже мощнейшее ведомство, — считает Суконкин.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не сможет ввести в эксплуатацию несколько разных типов истребителей одновременно. По его словам, вооруженные силы страны уже приступили к адаптации инфраструктуры под F-16. Однако остается проблема обслуживания самолетов и подготовки пилотов, подчеркнул он.

Издание Foreign Policy, в свою очередь, сообщало, что американские истребители F-16 могут передать Украине в июне 2024 года. Так, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что к этому моменту военные самолеты уже будут у ВСУ, сославшись на график, подтвержденный другими европейскими чиновниками.