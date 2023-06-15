Названо место в России, где можно поплавать с китами Замминистра туризма Хабаровского края рассказал о возможности поплавать с гренландскими китами

Фото: Kerstin Langenberger/imageBROKER.com/Global Look Press

Хабаровский край является единственным местом в мире, где у туристов есть возможность пообщаться с гренландскими китами, сообщил в разговоре с NEWS.ru на форуме «Путешествуй!» заместитель министра туризма региона Олег Лучин. Он отметил, что морские млекопитающие на несколько месяцев приплывают в Охотское море и могут контактировать с людьми.

Хабаровский край — родина китов и самолетов, у нас производят самолеты пятого поколения, и есть в Комсомольске-на-Амуре замечательный авиастроительный завод имени Юрия Алексеевича Гагарина. И у нас есть на побережье Охотского моря ясны гренландских китов. Это единственное место в мире, куда гренландские киты приплывают со своими китятами, и несколько месяцев в году можно подплыть к ним на сапах и натурально пообщаться, потрогать, искупаться в фонтане гренландского кита, — рассказывает Лучин.

Также заместитель министра отметил, что в регионе ждут безвизового режима с Китаем, чтобы наладить туристическое сотрудничество. Профильное министерство находится в контакте с властями провинции Хэйлунцзян и уже разрабатывает совместные программы туров.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что система электронных виз для въезда в страну должна заработать до 15 июля. Он отметил, что в рамках работы над цифровой визовой системой было «достаточно много технических вопросов с МВД и Минцифры», но все они уже отработаны.