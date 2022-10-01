Названо максимальное разрешенное к потреблению количество витамина С в день Нутрициолог Буторина раскрыла, сколько витамина С можно есть в сутки

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Нутрициолог Елена Буторина заявила, что суточная норма потребления витамина С в среднем для мужчин составляет до 90 мг, а для женщин — 75 мг. Эксперт отметила, что лучше всего витамин С усваивается при потреблении продуктов, в которых он содержится. Она добавила, что для этого подойдут шиповник, киви, облепиха, черная смородина, болгарский перец, а также цитрусовые, пишет URA.RU.

Для мужчин в среднем она составляет 90 мг, для женщин 75 мг. Богаты им, более 70 мг на 100 г, шиповник, киви, брюссельская капуста, облепиха, черная смородина, болгарский перец, петрушка, укроп, брокколи, цитрусовые, — поделилась Буторина.

Она добавила, что витамин С необходим для синтеза коллагена, из которого состоят кожа и соединительные ткани. По словам специалиста, он защищает сердце и сосуды, снижает давление, уровень холестерина и мочевой кислоты.

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