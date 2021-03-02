Названо лучшее сливочное масло в России

23 бренда сливочного масла проверили эксперты центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Исследование на качество и безопасность проводилось более чем по 90 параметрам.
Как
Особенно тщательно проверялось недорогое масло малоизвестных производителей, так как его покупают чаще нуждающиеся граждане.
В результате исследования специалисты обнаружили, что в 13 пачках присутствует растительный жир, ещё в двух — примеси животного жира.
Только восемь брендов прошли проверку: «Алтайская бурёнка», «Молочные узоры», Billa, «Экомилк», «Фермерская коллекция», «Можайское», «Домик в деревне» и «Волоколамск».
В стоп-лист попали компании: «Брест-Литовск», «Белорусские просторы», Gutendorf, «Башкирское», «Белорусский дом масла», «Дубровское» и «Крестьянские узоры».
Как ранее писал NEWS.ru, в России отмечено увеличение стоимости овощной продукции на 1,7%, куриное мясо подорожало на 1,4%, а маргарин — на 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.