Названо лучшее сливочное масло в России

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23 бренда сливочного масла проверили эксперты центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Исследование на качество и безопасность проводилось более чем по 90 параметрам.

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на документ, специалисты Росконтроля закупали образцы жирностью 82,5% в обычных магазинах. Они изучили товар на предмет небезопасных жиров, патогенной микрофлоры, физико-химических показателей, уровня консервантов и кальция и прочих показателей.

Особенно тщательно проверялось недорогое масло малоизвестных производителей, так как его покупают чаще нуждающиеся граждане.

В результате исследования специалисты обнаружили, что в 13 пачках присутствует растительный жир, ещё в двух — примеси животного жира.

Только восемь брендов прошли проверку: «Алтайская бурёнка», «Молочные узоры», Billa, «Экомилк», «Фермерская коллекция», «Можайское», «Домик в деревне» и «Волоколамск».

В стоп-лист попали компании: «Брест-Литовск», «Белорусские просторы», Gutendorf, «Башкирское», «Белорусский дом масла», «Дубровское» и «Крестьянские узоры».

Как ранее писал NEWS.ru, в России отмечено увеличение стоимости овощной продукции на 1,7%, куриное мясо подорожало на 1,4%, а маргарин — на 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.