Названо лекарство, которое стали массово скупать россияне Россияне потратили на мелатонин рекордные 3,3 млрд рублей в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне потратили на препараты с мелатонином 3,3 млрд рублей в 2023 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования DSM Group. За 12 месяцев рост продаж составил 10,3%, что стало рекордным объемом за последние пять лет.

Так, за прошлый год в России купили 6,7 млн упаковок лекарственных средств с этим действующим веществом. При этом, по данным Госреестра, в аптеках российских городов можно найти 19 различных продуктов, которые содержат так называемый гормон сна. В своем большинстве это российские препараты, в их числе только три лекарства иностранного производства.

Врачи и фармацевты, мнения которых приводятся изданием, объясняют популярность мелатонина тем, что россияне стали больше заботиться о своем здоровье. При бессоннице многие стали обращаться к врачам, которые назначают мелатонин. У него нет серьезных побочных эффектов и он отпускается без рецепта, отмечают специалисты.

Ранее преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ кардиолог Вадим Закиев предупредил, что необоснованный прием аспирина может вызвать проблемы со здоровьем.