02 ноября 2025 в 14:59

Названо лакомство, ставшее любимым инструментом убийц всех времен

«Коммерсант» назвал шоколад старинным и излюбленным оружием убийц

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Убийцы на протяжении столетий использовали шоколад для отравления своих жертв, пишет «Коммерсант». Так, еще в XVII веке в Мексике епископ Бернардо де Салазар запретил употребление шоколада в храме, но вскоре его нашли мертвым. Священнослужитель скончался после чашки горячего шоколада, поданной доньей Магдаленой де Моралес.

В 1668 году в Англии умерла леди Маргарет Денэм, смерть которой также приписывали отравленному шоколаду. Современники подозревали в убийстве придворной ее мужа и политических противников. А папа Климент XIV, известный тем, что распустил орден иезуитов, умер в 1774 году, почувствовав недомогание после чашки шоколада. Предполагается, что его недоброжелатели подсыпали в напиток мышьяк.

В XIX веке шоколад снова стал смертельно опасным: англичанка Кристиана Эдмундс подмешивала в конфеты химическое вещество стрихнин, вызвав серию отравлений и даже смерть ребенка. Позднее в США женщина по имени Корделия Боткин отправила по почте коробку с ядовитыми сладостями жене журналиста Джона Даннинга. Погибли два человека, саму американку признали первой убийцей, использовавшей для преступления почту.

Ранее сообщалось, что Россия в сентябре установила рекорд по импорту кондитерских изделий из Китая. Ввоз шоколадной продукции достиг рекордных $6,8 млн (550 млн рублей), увеличившись в 1,6 раза за месяц и в 1,5 раза за год. Основными позициями стали шоколадные конфеты, какао-продукты и шоколадные батончики с начинкой.

