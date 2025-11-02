Названо лакомство, ставшее любимым инструментом убийц всех времен

Убийцы на протяжении столетий использовали шоколад для отравления своих жертв, пишет «Коммерсант». Так, еще в XVII веке в Мексике епископ Бернардо де Салазар запретил употребление шоколада в храме, но вскоре его нашли мертвым. Священнослужитель скончался после чашки горячего шоколада, поданной доньей Магдаленой де Моралес.

В 1668 году в Англии умерла леди Маргарет Денэм, смерть которой также приписывали отравленному шоколаду. Современники подозревали в убийстве придворной ее мужа и политических противников. А папа Климент XIV, известный тем, что распустил орден иезуитов, умер в 1774 году, почувствовав недомогание после чашки шоколада. Предполагается, что его недоброжелатели подсыпали в напиток мышьяк.

В XIX веке шоколад снова стал смертельно опасным: англичанка Кристиана Эдмундс подмешивала в конфеты химическое вещество стрихнин, вызвав серию отравлений и даже смерть ребенка. Позднее в США женщина по имени Корделия Боткин отправила по почте коробку с ядовитыми сладостями жене журналиста Джона Даннинга. Погибли два человека, саму американку признали первой убийцей, использовавшей для преступления почту.

