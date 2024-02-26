Названо количество яиц, которое можно съедать за день Диетолог Барредо: за день можно съедать не более трех яиц

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За день можно съедать не более трех яиц, предупредила врач-диетолог Алена Барредо. В беседе с Пятым каналом специалист подчеркнула, что при чрезмерном употреблении яиц в организм будет поступать большое количество жира. Это может привести к изменениям жирового обмена, холестеринового обмена и атеросклерозу, отметила диетолог.

Если человек ест много яиц в день, допустим, семь яиц, то будет большое поступление жира в организм. Это, конечно, отразится на жировом обмене, на холестериновом обмене и может привести к атеросклерозу, — пояснила диетолог.

При этом не стоит полностью исключать данный продукт из рациона. Куриные яйца нужны человеческому организму, так как в них есть кальций, цинк, витамины D, E, K и В6. Кроме того, продукт богат холином — органическим соединением, которое защищает от деменции.

Диетолог Людмила Микитюк ранее рассказала, что лучшими продуктами животного происхождения для набора мышечной массы являются говядина, мясо птицы, молоко и его производные, а также рыба и яйца. Эксперт отметила, что, например, куриные яйца содержат девять незаменимых аминокислот, полезные жиры и витамин D, а творог богат омега-3.