Названо количество россиян, считающих себя финансово грамотными

Более половины (51%) опрошенных финтех-группой IDF Eurasia россиян считают себя финансово грамотными. В опросе приняли участие 5500 респондентов в возрасте 18--60 лет по всей России, сообщает «Газета.Ru».

На вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотными в целом?» 25% опрошенных ответили «Однозначно да», 26% — «Скорее да, чем нет», 27% — «Скорее нет, чем да», 20% — «Однозначно нет». Оставшиеся 2% с ответом затруднились. Таким образом, финансово грамотными себя считают более половины опрошенных — 51%, — пишет издание.

Респонденты также указали, в чём именно заключается их финансовая грамотность. Так, 44% указали, что изучают информацию и чужой опыт относительного того, как не стать жертвой аферистов. 42% рассчитывают сумму кредита исходя и своих потребностей и стараются не брать не себя излишних долговых обязательств. 38% отметили, что под финансовой грамотностью подразумевают сравнивание условие по финансовым продуктам и услугам от разных компаний.

Ранее стало известно, что школьников обучат финансовой грамотности с помощью новых образовательных стандартов. При этом распознавать финансовые ловушки научат не только школьников, но и россиян более старшего возраста.