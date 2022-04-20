Названо количество россиян, которые регулярно катаются на велосипеде

59% опрошенных россиян каждый день или раз в несколько дней катаются на велосипеде. Об этом говорят данные опроса сервиса доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club и аналитического центра ResearchMe, которые приводит «Газета.Ru». При этом 43% респондентов планируют начать велопрогулки сразу после начала сезона.

59% опрошенных катаются на велосипеде регулярно — ежедневно или каждые несколько дней. При этом 68% имеют свой личный велосипед, — пишет издание.

Несмотря на прохладную погоду, некоторое количество опрошенных уже открыло для себя велосезон. 59% респондентов проводят досуг таким образом, 39% таким образом тренируются, а 21% используют велосипед как способ добраться до учёбы или работы.

Ранее руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачёв посоветовал неопытным велосипедистам дождаться апреля для традиционного открытия сезона. Он считает, что им не стоит ездить в условиях нынешнего потепления, хотя профессионалы могут делать это круглый год.