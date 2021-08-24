Названо количество пенсионеров, которые остались без индексации пенсий

Счётная палата пришла к выводу, что на сегодня 8,6 млн работающих пенсионеров в России остались без индексации пенсий. Всего же в стране по состоянию на 1 апреля текущего года насчитывается 42,6 млн пенсионеров, пишет РИА Новости.

Получателей страховых пенсий — 38 779,75 тысяч человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 35 357,27 тысяч человек. Число работающих пенсионеров всего составило 8 613,30 тысяч человек, — приводит издание выдержку из аналитической записки СП.

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%. Их размер увеличился до 16 921 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости составляет 17 536 рублей, по инвалидности — 10 401 рубль.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что индексация пенсий в следующем году будет проведена выше уровня инфляции. Он также потребовал от правительства максимально оперативно организовать начисление пенсионерам единовременных выплат в 10 тысяч рублей.