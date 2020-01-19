Крещенские купели в Москве к 01:00 по мск посетили почти 40 тыс. человек, из которых окунулись в воду почти 23 тыс. Активно к купелям люди шли ближе к полуночи.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма. Об этом предупредил заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный. По его словам, январское тепло особенно обманчиво: человек может недостаточно внимательно отнестись к угрозе переохлаждения.
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