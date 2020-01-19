https://static.news.ru/photo/e9b79684-3a5e-11ea-8caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Крещенские купели в Москве к 01:00 по мск посетили почти 40 тыс. человек, из которых окунулись в воду почти 23 тыс. Активно к купелям люди шли ближе к полуночи.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что больше всего человек собрали Святое озеро, пруд в парке Сокольники, Строгино и Большой Садовый пруд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма. Об этом предупредил заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный. По его словам, январское тепло особенно обманчиво: человек может недостаточно внимательно отнестись к угрозе переохлаждения.