Названо количество мороженого, которое можно съесть за день Доктор Продеус посоветовал есть не более 150 г мороженого в день

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В день следует съедать не более 150 г мороженого при достаточной активности и физической нагрузке, посоветовал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что полезнее всего есть сорбет: он содержит много углеводов, но практически не содержит жиров, которые могут привести к набору лишнего веса.

Если мы говорим о детях и молодых людях, которые активны, хорошо двигаются, имеют физическую нагрузку, то им можно съесть брикетик мороженого — 100-150 г. Они эти калории сожгут быстро. А вот сорбет будет менее вреден, — пояснил доктор.

По словам Продеуса, главная опасность мороженого — это углеводы и жиры. В больших количествах оно может вызвать набор лишнего веса. При этом врач исключил возможность заболеть из-за употребления продукта. Он пояснил, что люди болеют из-за инфекций, а не из-за того, что переохладили горло. Специалист подчеркнул, что в хорошем мороженом нет бактерий, которые вызывают ангину.

Телеведущая Елена Малышева ранее назвала сорбет лучшим низкокалорийным десертом, который станет хорошей заменой мороженому. Она отметила, что для приготовления сорбета дома понадобится сахар, вода и фруктовый сок.