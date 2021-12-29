Названо количество калорий, которые россияне могут набрать в Новый год

Россияне набирают в среднем 2,5 тысячи калорий после новогоднего ужина: так, например, оливье с варёной колбасой содержит в себе 165 ккал на 100 грамм, а селёдка под шубой — 190 ккал. Закуски в виде сырокопчёных колбас насчитывают примерно 600 ккал на 100 грамм, в то время как слабосолёный лосось содержит в себе всего 186 ккал на то же количество грамм, пишет «Газета.Ru».

Так, например, самые популярные блюда праздничного стола россиян: салаты оливье (с варёной колбасой — 165 ккал на 100 г) и селёдка под шубой (190 ккал на 100 г), бутерброды с красной икрой (около 290 ккал) и со шпротами (примерно 117 ккал). На горячее часто подают курицу, запечённую в духовке (195 ккал в 100 г) с гарниром из картофеля (88 ккал на 100 г), — сообщает издание.

При этом бокал (150 мл) шампанского содержит около 170 ккал, 100 грамм водки — 235 ккал, коньяк и виски примерно столько же ккал. По имеющимся данным, средняя суточная норма калорий для взрослых мужчины и женщины составляет 2100 и 1600 ккал соответственно. Чтобы сбросить излишки веса после новогоднего ужина в 2,5 тысячи ккал, россиянам придётся четыре часа бегать на беговой дорожке или провести пять часов на велотренажёре.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала замариновать мясо в томатной пасте, а колбасу заменить бужениной, чтобы сделать новогодний стол более полезным. Она также порекомендовала добавить орехи и сухофрукты в салаты, а на десерт сделать пастилу, зефир, желе или безе.