Названо количество иностранцев, которым запретили въезд в Россию

Запрет на въезд в Россию с января по сентябрь 2021 года получили 140 317 иностранных граждан. Это число сопоставимо с прошлым годом, следует из статистики МВД РФ. Основной причиной запрета является нарушение сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность. Главным образом речь идёт о гражданах, прибывающих из стран ближнего зарубежья.

За январь — сентябрь 2021 года направлено 140 317 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в РФ, — говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлого года в Россию был запрещён въезд 141 663 мигрантам.

Наиболее частыми причинами для отказа во въезде в страну стали нарушение сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность. Больше всего этим злоупотребляли приезжие из стран ближнего зарубежья, с которыми у России есть безвизовый режим.

На конец сентября МВД насчитало в стране семь миллионов мигрантов. При этом, по словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой, количество нелегалов среди них незначительное.

Ранее МВД подготовило приказ, согласно которому мигрантов обяжут предоставлять справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекций. Предъявлять их должны будут иностранцы и трудовые мигранты, въезжающие на территорию РФ на срок более 90 дней. Приказ вступает в силу 29 декабря 2021 года.