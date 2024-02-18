Названо ключевое для России направление после взятия Авдеевки Полковник Кошкин: ВС РФ после взятия Авдеевки будут двигаться на запад

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России после взятия под контроль Авдеевки двинутся на запад, заявил Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Он назвал это направление основным в зоне боевых действий.

Сегодня Авдеевка — это ключевой опорный пункт. Об этом, не скрывая, говорят и в Киеве, что они не смогли удержать. Это стало уже всем известно. Оценочные суждения дают на Западе, говорят, что это вообще может стать весьма поворотным пунктом для общих боевых действий ВСУ, — отметил Кошкин.

Собеседник заявил, что Авдеевка была тем опорным пунктом, с которого украинская армия обстреливала Донецк. Кошкин добавил, что успех, идущий по линии боевого соприкосновения, закрепится ВС РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал российского президента Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.

При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ. Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.