Названо имя победительницы из РФ конкурса красоты «Мировая модель — 2024» Жительница Бийска Ольга Пономарева победила на конкурсе «Мировая модель — 2024»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве подвели итоги конкурса красоты и талантов «Мировая модель — 2024», победительницей которого стала уроженка Бийска, россиянка Ольга Пономарева, сообщается в группе «Типичный Бийск». Отмечается, что корону девушке вручил стилист Сергей Зверев.

Известно, что конкурс проходил в столице в первых числах мая, участие в нем приняли более 150 моделей со всего мира. Ольга Пономарева получила не только корону и титулы «Мировая модель — 2024» и «Мировая королева — 2024», но и приглашение на конкурс «Красавица земного шара — 2024», который пройдет в Сочи в августе.

Ранее в Индии определили победительницу конкурса «Мисс мира — 2024», ей стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Между собой соревновались участницы из 115 стран. Представительницы из России не принимали участие в конкурсе.

До этого Саудовская Аравия впервые в истории объявила о намерении принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Уточняется, что речь идет о 27-летней модели и блогере Руми аль-Кахтани. Девушка родилась в Эр-Рияде, в настоящий момент у нее миллион подписчиков в социальной сети.

Также в Бурятии ранее объявили в розыск 30-летнюю финалистку «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинову. Сообщается, что в день исчезновения к ней в машину сел 26-летний знакомый Станислав Норбоев, который также объявлен в розыск.