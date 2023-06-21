Названо имя нового ректора МГТУ имени Баумана Михаила Гордина утвердили новым ректором МГТУ имени Баумана

Фото: МГТУ имени Баумана

Михаил Гордин

Новым ректором Московского государственного технического университета имени Баумана назначен кандидат технических наук, инженер Михаил Гордин, сообщает в Telegram пресс-служба Минобрнауки России. С 7 октября 2021 года специалист числился исполняющим обязанности ректора института.

​​Ректором Московского государственного университета имени Н. Э. Баумана утвержден Гордин Михаил Валерьевич. <...> С 7 октября 2021 года был назначен исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана, — говорится в сообщении Минобрнауки.

Гордин сам является выпускником МГТУ имени Баумана, он окончил университет в 1993 году. Параллельно с учебой в 1990 году он стал работать научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. Вплоть до 2021 года Гордин значился директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, а также управляющим директором и членом правления ООО СИБУР. Помимо этого, он был гендиректором Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.

Ранее Сергея Зуева сняли с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») в связи с продолжающимся против него судебным процессом, его пост заняла Мария Сигова. Как рассказали в пресс-службе вуза, Зуев останется научным руководителем института и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии учебного заведения.