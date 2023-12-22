Названо имя нового гендиректора «Рольфа» после национализации Новым гендиректором «Рольфа» стал Алексей Гуляев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новым генеральным директором одного из крупнейших автодилеров России «Рольф», которого временно передали под управление Росимущества, стал бывший операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. По его информации, Гуляев приступил к рабочим обязанностям 22 декабря.

Как подчеркнули в «Рольфе», операционное управление останется под руководством Светланы Виноградовой — первого заместителя директора компании. По словам источника на рынке, «Авилон» не является потенциальным покупателем «Рольфа», а Гуляев не работает в нем с февраля.

Указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества подписал президент России Владимир Путин. Согласно тексту документа, ведомство будет управлять долями сразу в нескольких компаниях, которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс Лимитед». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ связан исключительно с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в свою очередь назвал произошедшее правовым беспределом. По его словам, передача акций может оказать негативное влияние на инвестиционный климат.