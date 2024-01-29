Названо хобби, защищающее от деменции The Sun: игра на музыкальных инструментах сокращает риск возникновения деменции

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Люди, которые увлекаются игрой на музыкальных инструментах даже в качестве хобби, меньше подвержены риску возникновения деменции в старости, пишет The Sun. К такому выводу, по данным издания, пришли эксперты Эксетерского университета. Исследование показало, что такое увлечение развивает мышление и память, защищая мозг от угасания. При этом подчеркивается, что обычное прослушивание музыки не дает аналогичного эффекта.

Наши результаты показывают, что продвижение музыкального образования стало бы ценной инициативой для общественного здравоохранения. И то же самое можно было бы сделать, поощряя пожилых людей возвращаться к музыке в более зрелом возрасте, — рассказала автор исследования профессор Энн Корбетт.

Эксперимент проходил при участии 1570 человек старше 40 лет. Он показал, что наиболее эффективной с точки зрения тренировки мозга является игра на клавишных.

Ранее эксперты пришли к выводу, что тяга к сладкому может свидетельствовать о развитии у человека болезни Альцгеймера. Причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией. Кроме того, болезнь часто приводит к депрессии, а сладости являются источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.