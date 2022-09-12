Стало известно, какой штраф грозит Собчак за ЛГБТ-пропаганду Адвокат Нефедовский: Собчак в случае признания виновной в ЛГБТ-пропаганде грозит штраф до миллиона рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущей Ксении Собчак в случае признания виновной в ЛГБТ-пропаганде грозит штраф или приостановление деятельности, сообщил Lenta.ru адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. Ранее стало известно, что московская полиция проверяет YouTube-канал журналистки на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков.

Ксении Собчак может грозить административный штраф в размере от 50 тысяч рублей до одного миллиона либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, но только в случае, если докажут вину именно СМИ «Осторожно: Собчак», — заявил он.

По словам Нефедовского, прогнозы о виновности журналистки давать пока рано, так как еще нет результатов соответствующей экспертизы. Он добавил, что диcклеймер о том, что видео предназначено для просмотра лицами от 18 лет и старше, на который ссылается Собчак, не является средством освобождения от ответственности в соответствии с российским законодательством и не имеет юридической силы.

Основанием для проведения расследования в отношении YouTube-канала Собчак послужило обращение в полицию одного из жителей Москвы. Проверка проводится по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».