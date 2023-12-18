Названо главное слово 2023 года «Грамота.ру» назвала «нейросеть» словом 2023 года

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Существительное «нейросеть» стало словом 2023 года по версии «Грамоты.ру», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала. Отмечается, что важным критерием была его освоенность русским языком. Термин будет включен в метасловарь портала, специально для этого будет составлено его полное словарное описание.

Выбор был сделан на основе сбалансированных критериев — анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов, — говорится в сообщении.

Таким образом слово «нейросеть» набрало более 75% голосов. Далее следуют «джипити»/GPT (58%), «база» (43%), а также «возвращенцы» (41%).

Ранее самым популярным словом 2023 года по версии Кембриджского словаря английского языка стал глагол «галлюцинировать» (hallucinate). После распространения ИИ-технологий слово «галлюцинировать» приобрело смысл «создавать ложную информацию».

До этого британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал Al (искусственный интеллект) словом года. Словарь определил этот термин как «моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ». Составители Collins Dictionary отметили, что искусственный интеллект переживает бурное развитие и поэтому о нем много говорили в 2023 году.