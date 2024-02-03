Названо главное препятствие, мешающее ВС России взять под контроль Херсон Эксперт Матвийчук назвал Днепр главным препятствием на пути ВС России к Херсону

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что главным препятствием для ВС России перед взятием под контроль Херсона является река Днепр. Он не исключил, что перед соответствующей операцией необходимо выбить с правого берега Днепра группировку ВСУ и только после этого мощным ударом взять город. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Предположу, что главная сложность — форсирование Днепра и группировка ВСУ на правобережье. Это сложная боевая и инженерная задача. Не исключу, что она стоит на повестке дня командования ВС России. Нужно создать ряд условий для взятия под контроль Херсона: выбить с того берега морпехов ВСУ, подготовиться и мощным ударом взять под контроль Херсон, — добавил Матвийчук.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что в находящемся под контролем украинских властей Херсоне остается все меньше населения. По словам главы региона, люди покидают город из-за «невыносимых условий». Он отметил, что сейчас в Херсоне проживают преимущественно граждане старшего поколения, которым тяжело оставлять свои дома.

2 марта 2022 года армия РФ взяла Херсон под контроль, в мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что Россия пришла в регион навсегда. В октябре его приняли в состав РФ. Уже в ноябре российские войска оставили город, и в него вошла украинская армия.