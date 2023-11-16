Названо главное преимущество подлодок «Борей» перед субмаринами США «Арсенал Отечества»: подлодки «Борей» «слышат» под водой дальше субмарин США

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Российские стратегические атомные подводные лодки класса «Борей» обладают гидроакустической системой, которая позволяет им обнаруживать подводные объекты на расстоянии в полтора раза большем, чем схожие системы самых передовых американских многоцелевых подводных лодок, говорится в свежем номере журнала «Арсенал Отечества». Авторы материала — сотрудники Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «ВМА» капитаны 1-го ранга Виталий Бычков и Владимир Семилетов.

Одним из инновационных средств превосходства подводных крейсеров класса «Борей» является гидроакустический комплекс, который позволяет обнаруживать («слышать») корабли противника на расстоянии в полтора раза больше, чем аналогичные системы самых совершенных американских многоцелевых АПЛ четвертого поколения класса Virginia, не говоря уже об ПЛАРБ типа Ohio, — заявил Бычков.

Также отмечается, что подлодки «Борей» оснащены гидроакустическим комплексом «Иртыш-Амфора-Б‑055», способным одновременно отслеживать не менее 30 подводных целей. Главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский отметил дальность обнаружения гидроакустического комплекса «Борея», которая превосходит атомные стратегические подлодки США примерно на 100 километров.

Ранее сообщалось, что подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Этот пуск был последним этапом программы государственных испытаний. Известно, что после пуска баллистической ракеты должно быть принято решение о приеме подлодки «Император Александр III» в состав ВМФ России.