Названо главное правило счастливой семьи Коуч Корниенко: залогом успешной семьи является формула «счастливая мама — счастливые все»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С рождением ребенка женщины не должны забывать уделять себе время, одна из основных обязанностей мамы — позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье, рассказала NEWS.ru консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко. По ее словам, залогом успешной семьи является формула «счастливая мама – счастливые все». Коуч отметила, что для сохранения здоровья не нужно полностью взваливать на себя уход за ребенком, стоит просить помощи близких.

Женщина не обязана класть свою жизнь на алтарь под названием «Теперь я мама». Одна из основных обязанностей как будущей, так и уже нынешней мамы — позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье. Не взваливать на себя весь уход за ребенком, а просить помощи у близких, когда это требуется. И помнить, что счастливая мама — счастливые все, — отметила Корниенко.

Эксперт добавила, что до рождения ребенка будущим родителям рекомендовано разделить обязанности по уходу за ним. Уборка, покупка продуктов, стирка, гуляние с ребенком, кормление не должны целиком ложиться на плечи матери. Оба родителя несут за него равную ответственность, обоим необходимо оставлять время для своих интересов и хобби.

Ранее Корниенко объяснила, почему многие мужчины мечтают стать отцами, но при этом явно не готовы содержать семью. Так происходит из-за высокой финансовой нагрузки на отцов, в то время когда женщина готовится к рождению ребенка.