Названо главное направление вероятного контрнаступления ВС России Военэксперт Матвийчук: Купянск станет главным направлением наступления ВС РФ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Город Купянск является главным направлением вероятного контрнаступления ВС РФ в зоне СВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, контроль над этим населенным пунктом позволит российским военным угрожать Харькову, выйти на Николаев, а также взять Краматорск.

Главное — это Купянск, контроль Купянска позволяет нам угрожать Харькову, выходить на Николаев, а также, самое главное, мы можем занять Краматорск — главный логистический хаб ВСУ на данном направлении, — сказал Матвийчук.

Также эксперт заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может завершиться к концу сентября — началу октября. При этом переход российских сил в наступление будет зависеть от множества причин, добавил он. Матвийчук также выразил надежду, что ВС РФ нанесут мощный огневой удар, как только «ВСУ остановятся».

Боевые действия сейчас являются не просто противостоянием военной техники, отметил он, теперь в них еще участвуют и политические группировки.

До этого украинский политолог Вадим Карасев заявил, что украинское контрнаступление идет в экономном и затухающем режиме. По его словам, темпы наступательных действий ВСУ связаны с их бессмысленностью. По плану такие действия должны давать результат за месяц, сейчас же шаги Украины уже обречены на провал.