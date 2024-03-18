Названо число заключенных, проголосовавших на выборах президента России ФСИН: свыше 100 тысяч заключенных проголосовали на выборах президента

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Свыше 110 тысяч человек участвовали в голосовании на выборах президента России в стенах учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-бюро ФСИН. В ведомстве уточнили, что в голосовании приняли участие обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, содержащиеся в следственных изоляторах, а также состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и осужденные к принудительным работам, если они не ограничены в своих избирательных правах.

В рамках выборов избирательное право реализовало более 77 тысяч лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС, а также около 40 тысяч лиц, подучетных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, — говорится в сообщении.

Во ФСИН напомнили, что ограничение избирательных прав по Конституции РФ распространяется только на лиц, признанных недееспособными, а также отбывающих лишение свободы по приговору суда.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы государства в России. В МИД страны выразили благодарность «русскому народу за глубокую приверженность демократии».

ЦИК РФ информировал, что Путин после обработки всех бюллетеней в Москве набрал 85,13% голосов. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков занял второе место в этом списке, набрав 6,65% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,83%, и четвертый кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,84%.