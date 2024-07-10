Названо число заблокированных на YouTube российских каналов РКН: с начала 2024 года YouTube заблокировал более 80 российских каналов

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Видеохостинг YouTube c начала 2024 года заблокировал свыше 80 российских каналов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. Речь идет о 83 отечественных интернет-страницах.

Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, — уточнили в ведомстве.

В РКН добавили, что сервис YouTube, принадлежащий американской компании Google LLC, массово блокирует аккаунты отечественных государственных СМИ, каналы известных писателей и артистов, которые поддерживают Россию и действия властей. Так, с 2020 года видеохостинг ограничил доступ к «Соловьев LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, официальному каналу Совфеда. Страницы певцов SHAMAN, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной также подверглись блокировке на YouTube.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В РКН назвали действия YouTube недопустимыми и актом цензуры.

Ранее видеохостинг заблокировал канал Уралвагонзавода. Предприятие известно тем, что снабжает армию России современными танками. Сервис традиционно принес извинения за решение ограничить доступ к странице.