Видеохостинг YouTube c начала 2024 года заблокировал свыше 80 российских каналов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. Речь идет о 83 отечественных интернет-страницах.
Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, — уточнили в ведомстве.
В РКН добавили, что сервис YouTube, принадлежащий американской компании Google LLC, массово блокирует аккаунты отечественных государственных СМИ, каналы известных писателей и артистов, которые поддерживают Россию и действия властей. Так, с 2020 года видеохостинг ограничил доступ к «Соловьев LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, официальному каналу Совфеда. Страницы певцов SHAMAN, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной также подверглись блокировке на YouTube.
В ведомстве подчеркнули, что ограничения в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В РКН назвали действия YouTube недопустимыми и актом цензуры.
Ранее видеохостинг заблокировал канал Уралвагонзавода. Предприятие известно тем, что снабжает армию России современными танками. Сервис традиционно принес извинения за решение ограничить доступ к странице.