Названо число высланных из России иностранцев в I квартале этого года «Ведомости»: в I квартале из России выдворили 22 тысячи иностранцев

В I квартале из России выслали 22 тысячи граждан зарубежных государств, это число почти вдвое превышает показатели за аналогичный период 2023 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные о результатах работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД. По информации газеты, эта цифра может вырасти из-за несвоевременного уведомления мигрантами о своем трудоустройстве.

Кроме того, на 30% увеличилось число самих решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, оно достигло 38,4 тысячи. На 50% выросло количество людей, содержащихся в специальных учреждениях и подлежащих административному выдворению, достигнув 6881.

В период с января по апрель на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось число людей, принявших гражданство РФ, оно составило 69 800. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание уменьшилось примерно на 41%, составив 17 075.

В мае сообщалось, что после рейда на складе компании Ozon в городском округе Пушкинский Московской области было принято решение о выдворении 115 иностранных граждан с территории России за нелегальную трудовую деятельность. Мигрантам также назначили штрафы. Внутренняя служба безопасности маркетплейса инициировала собственное расследование.