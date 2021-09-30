Названо число вакцинированных от COVID-19 в России

Оба компонента вакцины от COVID-19 в России получили более 40 млн человек, первым компонентом привиты более 49 млн. Об этом 30 сентября сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, признав, что темпы вакцинации снизились из-за отпускного периода и начала учебного года.

Первым компонентом сегодня по стране привито уже более 49 млн человек, оба компонента получили более 40 млн человек, — сказал Мурашко.

Он добавил, что наиболее высокие темпы вакцинации наблюдаются сейчас в Пензенской области.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии коллективного иммунитета. Для этого иммунитет должен быть сформирован на уровне 80%.

Что касается России, пока иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет только треть населения.