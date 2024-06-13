Названо число столичных пар, поженившихся в День России Заммэра Москвы Ракова: более 160 столичных пар поженились в День России

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Более 160 пар поженились в городе в День России, заявила в беседе с «Москвой 24» заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, обычно дворцы бракосочетания не работают в выходные дни, но в Москве уже пять лет делают исключения для 12 июня.

Праздничные даты пользуются среди московских молодоженов особой популярностью. Поэтому уже пять лет подряд в День России мы открываем дворцы бракосочетания и выездные площадки для проведения церемоний, несмотря на выходной день, — уточнила Ракова.

Заммэра столицы напомнила, что в прошлом году пожениться в День России решились чуть более 50 пар. Но в нынешнем году свадьбы для молодоженов организовывали в трех дворцах бракосочетания, а также на пяти выездных площадках.

Организатор свадеб Анастасия Левитина ранее обратила внимание на то, что пары стали чаще отказываться от излишеств и ненужных для себя деталей на мероприятиях. Она добавила, что сейчас молодожены предпочитают сосредоточиться на эмоциях и важной для себя символике. Помимо этого, клиенты стараются провести свадьбу в узком кругу близких родственников и друзей.