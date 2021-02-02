Названо число «скрытых» самозанятых в России

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Почти одна десятая часть всех работающих россиян может быть самозанятыми. Это около 7,2 миллиона человек. При этом официально зарегистрировали этот статус и платят налоги в России всего 1,5 миллиона жителей. Такие данные на конец прошлого года представила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Эксперты Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики в своём исследовании «Рынок услуг самозанятых граждан» заявляют, что такой разрыв связан с тем, что распространение этой программы налогового режима по всей территории страны началось совсем недавно — в октябре 2020 года. До этого самозанятых регистрировали только в некоторых пилотных субъектах.

Как сообщил «Коммерсант», чтобы простимулировать выход людей из «серой» зоны есть два способа — это интеграция ФНС с цифровыми платформами по поиску частных специалистов и улучшение условий налогового режима. Такое мнение выразили аналитики ВШЭ.

Например, за коронавирусный год толчок цифровизанции наблюдается в российском бизнесе. Выручка россиян, которые работают на себя, от продажи товаров и услуг в интернете в 2020 году выросла почти в 11 раз.

Власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых россиян, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года, писал NEWS.ru. Президент напомнил, что ранее было принято решение о возвращении самозанятым уплаченных ими в 2019 году налогов и люди этим воспользовались.