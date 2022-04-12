Названо число россиян, желающих открыть собственный бизнес

Около половины россиян хотели бы открыть собственное дело. Такие данные получил в результате опроса сервис «Работа.ру». Чаще всего о желании работать на себя заявляли жители Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты исследования публикует РИА Новости.

Почти половина опрошенных жителей России (46%) отметили, что хотели бы открыть собственный бизнес. Чаще всего это отмечали жители Москвы (24%), Санкт-Петербурга (7%), Екатеринбурга (3%) и Нижнего Новгорода (3%), а также Новосибирска (2%), — говорится в исследовании.

Среди опрошенных к открытию бизнеса в течение года готовы 27% граждан, ещё 41% полагают, что им необходимо для реализации идеи 2–3 года. Ещё 32% готовы потратить на подготовку не менее четырёх — пяти лет.

При этом 47% убеждены, что для открытия собственного бизнеса необходимо получить профильные знания и образование. 46% видят секрет успеха в наличии связей. 45% убеждены, что им помогут меры государственной поддержки.

36% участников исследования выделили важность льготных кредитов для бизнеса, 34% — значимость бизнес-стратегии, а 29% — поддержку друзей и близких.

Ранее руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Антон Свириденко заявил, что только 1% российских предпринимателей закрыли свои компании на фоне западных санкций. По его мнению, работать с субъектами малого и среднего бизнеса необходимо не только точечно, но и системно, чтобы процент бизнеса, ушедшего с рынка, оставался низким.