Названо число россиян, выступивших за возвращение смертной казни 75% россиян выступили за введение смертной казни для террористов

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Подавляющее большинство россиян — 75% — выступили за введение смертной казни для террористов, свидетельствуют результаты опроса NEWS.ru. При этом 10% респондентов считают, что пожизненного лишения свободы вполне достаточно для такого рода преступления.

Еще 10% участников опроса считают, что высшую меру наказания для осужденных за терроризм вернуть необходимо, однако россияне опасаются, что она может коснуться не только террористов. 3% респондентов уверены, что общество еще не готово к отмене моратория на смертную казнь. Всего в опросе приняли участие 14,9 тысячи человек.

Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни будет глубоко проработана. По его словам, будет принято решение, которое станет отвечать ожиданиям общества.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что решение Конституционного суда об отмене смертной казни не смогут преодолеть в Госдуме и Совете Федерации.