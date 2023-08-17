Названо число россиян с пассивным доходом «Сравни»: 52% россиян ежемесячно имеют пассивный доход

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассивный доход ежемесячно получают 52% россиян, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь». При этом размер такого дохода у них достигает пяти тысяч рублей.

Согласно опросу, пассивный доход размером 15 тысяч рублей получают 28% опрошенных, а более 30 тысяч — 23% россиян. При этом сумму от 50 тысяч и выше в качестве дополнительного дохода зарабатывают жители Красноярска (8%), Санкт-Петербурга (6%) и Новосибирска (2%).

По данным исследования, больше всего россиян (17%) считают пассивным заработком банковский депозит, меньше всего (1%) — доходы от владения интеллектуальной собственностью. Многие опрошенные довольны размером пассивного дохода и считают его мотивацией зарабатывать больше. Однако 53% россиян не удовлетворены таким заработком из-за небольших сумм.

В опросе участвовали 1200 россиян старше 18 лет, которые проживают в городах-миллионниках России.

Ранее инвестиционный эксперт Елена Дроздова посоветовала россиянам анализировать свои доходы и расходы, чтобы научиться экономить. она уточнила, что нужно определить источники, откуда приходят деньги, их устойчивость и потенциальный рост. В доходы входит не только зарплата, но и подарки, льготы, кешбэк, проценты по вкладам и накопительным счетам. Анализируя расходы, важно понять, как быстро тратятся средства.