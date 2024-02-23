Названо число россиян, положительно оценивших работу Путина ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Большинство россиян — 82% — положительно оценивают деятельность главы государства Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Также 80% респондентов заявили, что доверяют российскому лидеру.

В исследовании, которое проводилось в период с 16 по 18 февраля, приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних жителей РФ, статистическая погрешность составила не более 3,6%. Согласно данным ФОМ, лишь 11% опрошенных признались, что скорее не доверяют президенту страны.

16 февраля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия россиян президенту РФ составил 79,4%. При этом отмечается рост соответствующего показателя на 0,3% за неделю. Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян с 5 по 11 февраля.

До этого ВЦИОМ опубликовал первый рейтинг кандидатов в президенты РФ, фаворитом оказался действующий глава государства Владимир Путин с 75% голосов от электорально активных россиян. За Владислава Даванкова (партия «Новые люди») согласны голосовать 5%, за Николая Харитонова (КПРФ) — 4%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — тоже 4%. Борис Надеждин, который заявлял о 10% потенциальных голосов, в список социологов не вошел, так как к выборам не допущен.