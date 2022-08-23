Названо число россиян, поддерживающих СВО на Украине Глава ВЦИОМа Федоров: 75% россиян поддерживают спецоперацию РФ на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Отношение граждан России к специальной военной операции (СВО) на Украине устоялось уже в марте — поддержка выросла до 74–75% и с тех пор кардинально не менялась, заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, которые приводит РИА Новости, спустя сутки после начала СВО 65% россиян высказались за и 25% не поддержали действия РФ.

В середине марта вышли на другие цифры — там 74–75% поддержки и порядка 15–17% несогласия. <...> Порядка десяти процентов опрошенных за это время сменили свою позицию, те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки, — сказал Федоров.

Он добавил, что для серьезных изменений в данной статистике явно нужно «какое-то событие», которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.

Ранее исследование ВЦИОМа показало, что президент России Владимир Путин в качестве национального символа РФ опередил по популярности медведя, матрешку, победу в Великой Отечественной войне и советский флаг. Таким образом, глава государства вошел в четверку значимых символов для россиян, набрав 7% голосов. Чаще, чем президента, со страной ассоциируют государственные атрибуты России, людей и дом.